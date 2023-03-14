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Adıyaman Valiliği'nden "çadır alanlarında yağmura karşı önlem alınmadı" iddialarına yalanlama

Adıyaman Valiliği, çadır alanlarında devam eden yağmur sebebiyle gerekli tedbirlerin alınmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Giriş: 14.03.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman Valiliği'nden
Adıyaman Valiliği'nden yalanlama
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İHA

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın organlarında, Adıyaman ilimizde kurulan çadır alanlarında, dün geceden beri devam eden yağmur sebebiyle gerekli tedbirlerin alınmadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlimizde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağmur yağacağı yönünde Meteorolojiden gelen uyarı üzerine; AFAD, emniyet, jandarma ve askeri kurumlarımız başta olmak üzere ilimizdeki tüm kurumlarının Valiliğimiz koordinesindeki çalışmaları ile, riskli çadır alanlarında zemin düzeltmesi ve koruyucu tedbirlerle ilgili çalışmalar yapılmış olup bu çalışmanın yeterli olmaması ihtimali olan çadırlarda kalan vatandaşlarımızın gönüllülük esasına göre yurtlara nakli gerçekleştirilmiştir. Afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerindeki durumları, meteorolojik veriler dikkate alınarak hassasiyetle ve teyakkuz halinde takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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