Bir anda dengesini kaybetti! 15 yaşındaki Azra'nın kahreden ölümü!
Adıyaman'da, 7 katlı bir binanın terasındayken bir anda dengesini kaybeden 15 yaşındaki Azra Nisa Arslan, aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Azra, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adıyaman'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Azra Nisa Arslan (15), Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı bir binanın terasındayken aniden dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
AA'daki habere göre ihbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Azra Nisa Arslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.