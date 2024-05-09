Adıyaman'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu

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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağına yakın bir sokak içerisinde park halinde olan bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Kızıl (71) isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gele polis ekipleri araçta ve hayatını kaybeden kişinin cesedinde incelemelerde bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Ahmet Kızıl’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.