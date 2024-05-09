Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu

        Adıyaman'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu

        Adıyaman'da bir kişi park halindeki aracın içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki araçta ölü bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağına yakın bir sokak içerisinde park halinde olan bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Kızıl (71) isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gele polis ekipleri araçta ve hayatını kaybeden kişinin cesedinde incelemelerde bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Ahmet Kızıl’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa