Adıyaman'da motorlu testereyle kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 07.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:57
M.D. Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motorlu testereyle odunları kestiği sıradağa sol ayağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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