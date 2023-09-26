Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler askeri helikopterle taşındı

Bölgenin sarp ve kayalık alan olması dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Gelse, "Müze Müdürlüğümüzün bu yönde yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmaları vardı. Ancak eserler çok zor bir alanda bulunuyordu. Eserlerin de her biri 3 ton ağırlığında. Bunların taşınması, o bölgeden koruma altına alınması da bayağı zor bir süreç olacaktı. O alanda bulunan stellerimiz ve yazıtlar helikopterler aracılığıyla taşındı" diye konuştu.