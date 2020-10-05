Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde gümrük kaçağı nargile tütünü olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda 109 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.