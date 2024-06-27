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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da havalandırma boşluğunda cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da havalandırma boşluğunda cansız beden bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen 57 yaşındaki Vakkas Çetintaş, ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 04:05 Güncelleme: 27.06.2024 - 04:05
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        Havalandırma boşluğunda cansız beden bulundu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman yöneticisi olan Vakkas Çetintaş'tan haber alamayan yakınları polise başvurdu.

        Bu sırada apartmanın birinci katında oturan komşusu tarafından havalandırma boşluğundan telefon sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde apartman boşluğunda Çetintaş, hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Vakkas Çetintaş'ın öldüğü belirledi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Çetintaş'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
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