Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK),arama motorları ile ilgili kritik bir karara imza attı. Kurum, kişilerin ad ve soyadları ile Google başta olmak üzere arama motorları üzerinden yapılan aramalar neticesinde çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması hususunda iletilen ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesi talep edilen başvurularla ilgili kararını verdi.
KVKK’dan “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler Hakkında Kamuoyu Duyurusu” başlığıyla yapılan açıklamaya göre arama motorları, üçüncü taraflara ait internette topladıkları verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirledikleri göz önünde bulundurularak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki tanım çerçevesinde “veri sorumlusu” olarak kabul edilecek.
Karara göre arama motorunun işletmecisinin otomatik, düzenli ve sistematik olarak internette yayınlanan bilgiyi bulduğu, daha sonra kendi indeksleme programları çerçevesinde alıp, kaydedip, organize ettiği kişisel verileri arama sonuçlarının listesi formunda düzenlediği, sunucuları üzerinde sakladığı, belirli durumlarda açıkladığı ve kullanıcılarına sunduğu dikkate alındığında arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yine KVKK kapsamında ‘kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirilecek.
'UNUTULMA HAKKINI VATANDAŞLARIMIZ DA KULLANABİLSİN'
Kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri ile ilgili olarak öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunacak, veri sorumlusu arama motoru söz konusu talebi reddeder veya başvuru sahibine cevap vermezse, ilgili kişiler Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilecekler. Kişiler Kurula başvuruda bulunulurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna da başvurabilecek.
KVKK’dan yapılan açıklamada, “Bu kararda yer alan usul ve esasların arama motoru işleticisi şirketlere bildirilmesine ve ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının ülkemiz vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.
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