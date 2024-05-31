Adım adım takip edip katletti!
İstanbul Beyoğlu'nda dün 5 sene önce ayrıldığı eski sevgilisi tarafından katledilen Başak Tekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Akdemir'in işe giden Tekin'i dakikalarca takip ettiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Beyoğlu'nda Başak Tekin adlı genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
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İHA'nın haberine göre 5 sene önce ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen nişanlı genç kızın, olay öncesi zanlı tarafından dakikalarca takip edildiği anlar kameralara yansıdı.
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Polis olaydan sonra katil zanlısının elindeki poşette, "Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazılı bir de not buldu.
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Beyoğlu Hasköy'de dün saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, kendisini de başından vurmuştu.
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ERZİNCAN'DAN GELİP DEHŞET SAÇTI
Edilen bilgiye göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'den uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.
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Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir'in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldiği öğrenildi.
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GENÇ KIZI TAKİP ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu da ortaya çıktı. Ağır yaralı katil zanlısı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Yaşanan olay öncesi Akdemir'in işe giden Başak Tekin'i dakikalarca takip ettiği anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın önden hızlıca yürüdüğü, zanlının peşinden takip ettiği, bir süre sonra yanına gelip konuşmaya çalıştığı ancak kızın dinlemeden yoluna devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra da zanlı kızın önünü kesiyor.
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KAN DONDURAN NOT
Diğer yandan polisin yaptığı incelemede ise saldırganın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu. Polis notu incelediğinde ise, "Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazıldığını gördü.
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