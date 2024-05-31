Adım adım takip edip katletti!

KAN DONDURAN NOT

Diğer yandan polisin yaptığı incelemede ise saldırganın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu. Polis notu incelediğinde ise, "Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazıldığını gördü.