'Adile'nin afişi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan 7 farklı afiş tasarımı yoğun ilgi görmüştü. Her biri Adile Naşit’in farklı yönlerini yansıtan bu afişler arasından, seyircilerin en çok sevdiği tasarım filmin resmi afişi olarak belirlendi.

.png

REKLAM advertisement1

Pozitif enerjisiyle öne çıkan afiş, filmin içtenliğini ve neşesini aynı karede buluşturuyor.

Başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı film, unutulmaz sanatçının hem sahne ışıkları altındaki neşesini hem de yaşamındaki içtenliği beyazperdeye taşıyor.

Yalnızca oynadığı karakterlerle değil; insanlara duyduğu sevgi, içtenliği ve yaşam enerjisiyle bir kuşağın hafızasına kazınan Adile Naşit, 5 Aralık’ta hikayesiyle sinemalarda olacak!

‘Adile Naşit’ filmi 5 Aralık’ta sinemalarda…