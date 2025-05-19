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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Adidas: Müşterilerin verileri çalındı - İş-Yaşam Haberleri

        Adidas: Müşterilerin verileri çalındı

        Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:21
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        Adidas: Müşterilerin verileri çalındı
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        Adidas, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Dünyaca ünlü spor giyim markasından yapılan bu açıklama milyonlarca müşterisini endişelendirdi.

        AÇIKLAMA ADİDAS'TAN GELDİ

        Adidas’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Değerli müşterimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

        Ne oldu?

        Adidas yakın zamanda Adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

        Hangi bilgiler etkilenmiştir?

        Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.

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