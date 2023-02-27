Adet Sancısı Nasıl Geçer? Adet Sancısı Neden Olur ve Doğal Tedavi ile Geçer mi?

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Adet Sancısı Nasıl Geçer?

Hemen her kadın ayın belirli dönemlerinde adet ağrısı yaşamakta ve bu durumun nasıl geçeceğine dair araştırmalar yapmaktadır. Kullanılan bazı yiyecekler, ilaçlar veya karışımlar ağrı için iyi gelebilmektedir. Ancak bunlar doktor gözetimi altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bazen adet sancısının altta yatan bir hastalık nedeni ile oluşum göstermekte olduğu görülebilmektedir. Böyle bir durumda ise altta yatan hastalığın giderilmesi için tedavi süreci başlatılmaktadır.

Adet Sancısı Neden Olur?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin de adet sancısı neden olur sorusu olarak bilinmektedir. Öncelikle adet sancısı hemen hemen her kadının yaşamakta olduğu bir durumdur. Kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olan bu durum rahim duvarındaki kasların sıkışması nedeni ile oluşum göstermektedir. Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılmaktadır. Rahim kasılmaları esnasında rahme gitmekte olan kan ve oksijen azalmaktadır. Böylelikle de ağrı oluşumu meydana gelmektedir.

Adet Sancısı Doğal Tedavisi

Kadınların her ay yaşadıkları sorunlardan bir tanesinin de adet sancısı olduğu gözlemlenmektedir. Adet sancıları hayat kalitesini ciddi anlamda düşürmekte olan bir durum olduğundan dolayı nasıl geçirilebileceğine dair pek çok araştırma yapılmaktadır. Öncelikle bu konu hakkında birçok doğal tedavi yöntemi bulunmaktadır. Ancak bir doktora danışılarak tedavi yapılması gerekmektedir. Bu sayede daha kontrollü bir şekilde tedavi uygulanabilmektedir. Doğal tedavi yöntemleri arasında genel olarak şunlar yer almaktadır:

Bol bol su içmek

Egzersiz yapmak

Basit egzersizler

Sıcak su torbası

E vitamini

Rezene çayı

Lavanta çayı

Pekmez

Adet Sancısı Var ama Adet Olamıyorum

Bazı dönemlerde adet sancısı var olmasına rağmen adet dönemi başlamamıştır. Bu durum pek çok kadın tarafından can sıkıcı bir durum olarak karşılanmaktadır. Adet sancısı var ama adet olamıyorum diyen kadınların kesinlikle ilk olarak bir doktora başvurması önerilmektedir. Çünkü bu durumun nedeni altta yatmakta olan bir hastalık olabilmektedir. Bundan dolayı da daha dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Yumurtlama Döneminde Adet Sancısı Gibi Ağrı

Adet dönemi ortasında yumurtlama esnasında kasıklarda hissedilmekte olan ağrı ve bazen de ağrıya eşlik etmekte olan kanama var olabilmektedir. Bu durum kadınların belirli bir kısmında görülmektedir. Bu ağrı yumurtalama dönemini kapsamaktadır. Aniden başlayıp bitebilmekte veya uzun saatler boyunca devam edebilmektedir.

Adet Sancısı Gibi Karın Ağrısı

Eğer adet sancısı gibi karın ağrısı hissi var ise mutlaka kişinin bir uzman hekim tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Böylelikle detaylı bir muayene yapılarak altta yatan bir hastalığın var olup olmadığı anlaşılmakta ve buna uygun olarak ilerleme sağlanmaktadır. Direkt olarak doğal bir yöntem veya karışım uygulanması yanlış olabilmektedir. Öncelikle doktor eşliğinde sorunun belirlenmesinin daha doğru bir seçenek olmakta olduğu görülmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos