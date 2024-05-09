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Yakın zamana kadar 40-60 yaş grubundaki kadınları etkileyen adenomyozis hastalığı artık genç kızlarda bile görülüyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sinem Ertaş, "Adenomyozis, kadınlarda rahmin iç tabakasında yer alan endometrium dokusunun kas tabakasında yer alması durumu olarak tanımlanıyor. Güncel literatüre göre, artık ergenlik döneminden itibaren her yaş grubunda görülen bir hastalık" dedi.

Doç. Dr. Ertaş, "Ergenlik döneminde sıklıkla şiddetli adet sancısıyla kendini gösterirken, üreme çağında buna ek olarak çocuk sahibi olamamak, yoğun vajinal kanama, kronik kasık ağrısı ve ağrılı cinsel ilişki de semptomlar arasına katılabilmektedir; fakat hastaların 3’te birinde hiçbir bulguya rastlanmıyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM 36-40 YAŞ GRUBUNDAKİ HER 5 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR Hastalığın yaygınlığının kullanılan tanı yöntemine ve yaşa göre değiştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ertaş, "36-40 yaş grubunda yüzde yüzde 20 olarak raporlanmıştır; yani 5 kadından birinde bu hastalık görülüyor. Hastalığın kabul edilen risk faktörleri arasında gebelik öyküsü, geçirilmiş rahim cerrahisi ve yaş sayılabilir. Ayrıca, adenomyozis sıklıkla endometriozise de eşlik ediyor" dedi. "KADINLARDA PELVİK AĞRI ŞİKAYETİ ÖNEMSENMELİ" Ertaş, belirtilerin başlamasından tanı konulana kadar geçen sürenin endometriozis hastalığına benzer şekilde uzun olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumun temel sebebi, klinisyenlerin hastalığın ultrasonografik tanısına yönelik yeterli eğitim almaması olabilir. Kadınlarda 'pelvik ağrı' şikayeti önemsenmelidir. Kesin tanı, rahmin alınmasından sonra yapılan histopatolojik incelemeyle konulabilir. Görüntüleme yöntemlerinden ultrasonografi ve MR incelemesi tanı koydurucudur."

Adenomyozis tedavisinde temel şikayete göre hareket edilmesi gerektiğini belirten Ertaş, "Çocuk sahibi olamayan çiftlerde tüp bebek tedavisi düşünülebilir; fakat bunun da etkinliği kısıtlı. Ağrı ve vajinal kanama şikayetlerinde sıklıkla progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanır. Hormonal tedavilere başlamadan önce özellikle meme kanseri konusunda hastaların ayrıntılı öyküsü alınmalı ve gerekli taramalar yapıldıktan sonra tedaviye başlanır. Rahim içi araçla etkin tedavi sağlanır. Şiddetli vakalarda ve tedaviye yanıt vermeyen durumlarda ise cerrahi müdahale gereklidir. Ailesini tamamlayan hastalara histerektomi önerilir" dedi.

ADENOMYOZİS GEBELERDE DÜŞÜĞE YA DA ERKEN DOĞUMA YOL AÇABİLİR Adenomyozis tanılı kadınların gebeliklerinde “düşük tehdidi”, “erken doğum”, “postpartum kanama” gibi bazı gebelik komplikasyonlarının genel popülasyona göre daha sık görüldüğünü kaydeden Ertaş, "Bu nedenle, bu hastaların gebeliklerinde de üçüncü basamak hastanelerde takibi gereklidir. Her hastalıkta olduğu gibi, bu hastalıkta da erken teşhis ve tedavi semptomların kontrol altına alınmasında önemli rol oynar. Bu sebeple, adenomyozis ve endometriozis konusunda uzmanlaşmış klinisyenler tarafından değerlendirme elzemdir" diye konuştu.