Adem elması, triod kıkırdağının çıkıntısıdır, ergenlik döneminde larinksin büyümesi ile fark edilir hale gelir. Sadece erkeklerde değill kadınlarda da bulunan bir fiziksel özelliktir.

KADINLARDA DA VARDIR ANCAK BELİRGİN DEĞİLDİR

Kadınlarda daha ufak yapıda bulunduğu için dışarıdan erkeklerde olduğu kadar belli olmaz. Adem elması yani larinks kemiği ses tellerini sarar, böylece ergenlik döneminde erkeklerin sesleri giderek kalınlaşır. Kız çocuklarında da oluşan büyüme daha azdır.

Adem elması erkeklerin boyun çevresinde evrimsel ve fizyolojik olarak daha belirgin gözükür. Ses tonlarının daha derin ve kalın çıkmasını sağlar.

Kadınlarda belirgin olarak Adem elması oluşmasının birçok sebebi olabilir. Hormonal dengesizlikler vb. durumlar, kadınlarda Adem elmasının belirginleşmesine neden olabilir.

Adem elması sözünün nereden geldiği ile ilgili 2 adet dilbilim hipotezi bulunur. Bunlardan ilki, İbrahimi dinlerde "ilk insan" olarak bilinen Hz. Adem'in ve eşi Havva'nın yedikleri elmadan sonra elmanın boğazlarına takılması sonucu Adem elması oluştuğu bilinir.

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ASLINDA BİR KELİME HATASI

İkinci teoriye göre ise dilbilimci Alexander Gode tarafından ileri sürülür. Gode, bu ismin basit bir çeviri hatası olduğunu söyler. Adem elması kalıbı, Latincede "pomum Adami" demektir. Bu kalıp Latinceye, İbranicedeki "tappuach ha adam" kalıbından geçer.

"İnsan çıkıntısı" anlamına gelen bu kelimenin oluşumunda kafa karışıklığı İbranicede "adam" sözücügünün "insan " anlamına denk gelmesinden kaynaklanır. Yani İbranicede "çıkıntı" anlamına gelen sözcük, aynı zamanda "elma" anlamına da gelir. Dolayısıyla "insanın çıkıntısı" anlamındaki İbranice kalıp Latinceye "Adem elması" olarak geçer.