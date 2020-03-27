Galatasaraylı Adem Büyük, koronavirüs salgını ile mücadelede örnek bir davranışa imza attı. Deneyimli oyuncu, Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test kiti ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulunduğunu açıkladı. Yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmayan Adem Büyük'ün davranışı sosyal medyada da yankı buldu. Sadece Galatasaray taraftarları değil, farklı kulüpleri destekleyen futbol severler de tecrübeli oyuncuya teşekkürlerini iletti.

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