26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merih Demiral'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan ailelere yardım eli geldi. Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada şiddetli şekilde hissedilen koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok futbolcu, koronavirüsle mücadele kapsamında bağışta bulunurken Merih Demiral da bu isimler arasına katıldı.
Kariyerini İtalya ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim..." ifadelerini kullandı.
Merih'in bu paylaşımına bir online sipariş uygulaması da destek vererek "Biz de bu erzakların dağıtımını ücretsiz olarak yapmaktan mutluluk duyarız" denildi. Merih de buna yanıt olarak "Çok teşekkürler bu ince düşünceniz için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU, DEMİRAL'IN DAVETİNE KATILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler için yaptığı kitap bağışı davetini karşılıksız bırakmadı.
Merih Demiral, kendisini bağış yapmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, sosyal medya hesabı Twitter'den "Sayın Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, anlamlı davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum." cevabını verdi.
Merih, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı da bu sosyal projeye davet etti.
Bakan Kasapoğlu, Merih'in mesajına cevap olarak, "Sevgili Merih, katkın ve davetin için teşekkür ederim. Ben de bu tweetin altına evde spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşan 250 kişiye Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yayınlarından göndereceğim." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mesajının sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı kitap bağışına davet etti.
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