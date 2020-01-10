Adele'in kilo vermesinin sırrıyla ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri de "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen Camila Goodis'den geldi.



Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.