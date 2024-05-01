Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs Survivor All Star'da kim gitti?
Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan eleme gecesinde adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosu finalinde haftanın eleme adayları arasında yer alan iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine veda etti. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...
- 1
Survivor'da haftanın eleme adayları eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Düelloyu kaybeden yarışmacının adaya veda edeceği gecede düello eşleşmeleri belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Mayıs 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı veda etti?" İşte 1 Mayıs Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
YAMAN
BATUHAN
YUNUS EMRE
SERCAN
- 3
SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Yunus Emre-Sercan
Batuhan-Yasin
-
- 4
1 MAYIS SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Final turunda Yunus Emre ve Yasin karşı karşıya geldi. Eleme düellosu finalinde Yunus Emre rakibini 6-4'lük skorla yenerek adada kalırken, eleme düellosunu kaybeden Yasin adaya veda eden isim oldu.
- 5
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'a en son veda eden yarışmacı Berna olmuştu..