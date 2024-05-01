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        Haberler Televizyon ADAYA VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 1 Mayıs 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı adaya veda etti?

        Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan eleme gecesinde adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosu finalinde haftanın eleme adayları arasında yer alan iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine veda etti. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:35
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        • 1

          Survivor'da haftanın eleme adayları eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Düelloyu kaybeden yarışmacının adaya veda edeceği gecede düello eşleşmeleri belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Mayıs 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı veda etti?" İşte 1 Mayıs Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          YAMAN

          BATUHAN

          YUNUS EMRE

          SERCAN

        • 3

          SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

          Yunus Emre-Sercan

          Batuhan-Yasin

        • 4

          1 MAYIS SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme düellosu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Final turunda Yunus Emre ve Yasin karşı karşıya geldi. Eleme düellosu finalinde Yunus Emre rakibini 6-4'lük skorla yenerek adada kalırken, eleme düellosunu kaybeden Yasin adaya veda eden isim oldu.

        • 5

          SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'a en son veda eden yarışmacı Berna olmuştu..

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