Boyraz, 2009'da başlatılan Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demir yolu hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı: "Hatlarımızın elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda 2003'te 2 bin 500 kilometre olan sinyalli hattımızın uzunluğu 8 bin 500 kilometreye çıkarılmıştır. Hatlarımızın yüzde 58'i sinyalli olmuştur. 2003'te elektrikli hat uzunluğu 2 bin 82 kilometreyken yüzde 243 artarak 7 bin 142 kilometreye çıkmıştır. Yaklaşık 5 bin 800 kilometre demir yolu hattında proje çalışmaları tamamlanmış, yaklaşık 4 bin kilometre demir yolu hattında da proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu minvalde Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolları projesi devam etmektedir."