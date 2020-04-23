Bir süredir özel bir hastanede mide kanseri nedeniyle tedavi gören Zafer Karagöz, hayatını kaybetti.

Karagöz'ün vefatı nedeniyle Adanaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam." ifadesi kullanıldı.

Zafer Karagöz, futbolculuk hayatında Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giymişti.