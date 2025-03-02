Adanaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Daniel Candeias ve Amadou Ciss'in golleriyle galibiyete ulaşan Adanaspor, puanını 24'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 34 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Adanaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5'te Daniel Candeias ve 82. dakikada Amadou Ciss attı.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 24'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 34 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.