Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor, 1-1 berabere kaldı. 86. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle beraberliği kurtaran Adanaspor, puanını 20'ye yükseltti. 29. dakikada Furkan Apaydın'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Ümraniyespor ise haftayı 36 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 49'da Poyraz Yıldırım atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 86. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.
Konuk ekipte forma giyen Furkan Apaydın, 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 36'ya, Adanaspor ise 20'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.