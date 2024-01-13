Adanaspor: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Nurettin Dinçer Demir, Harun Reşit Güngör
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 70 Hakkı Türker), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Dabo), Harun Alpsoy, Diakite (Dk. 85 Cem Güzelbay), Burhan Tuzun (Dk. 60 Metehan Altunbaş), Junior Fernandes, Oberlin
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kerem Paykoç (Dk. 78 Bettaieb), Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 72 Ercan Coşkun), Kubilay Sönmez (Dk. 72 Diarrassouba), Oğuz Kağan Güçtekin, Avramovski, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Anıl Koç), Ngandu, Vusal Isgandarlı (Dk. 82 Furkan Demir)
Goller: Dk. 30 Avramovski (Boluspor), Dk. 61 Oberlin (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 37 Ngandu (Boluspor)