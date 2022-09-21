Adanalı dizisinde canlandırdığı Maraz Ali karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündem oluyor. Şehrin dışında ve ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali ise görenler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.