AA

Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emrah B, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili her ailelerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.