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Deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den Adana havzası uyarısı!

Adana Saimbeyli, Kazandere ve Göksun'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür bir uyarıda daha bulundu. Prof. Dr. Görür, "Tahminime göre, Adana Havzası'na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" dedi

Giriş: 24.05.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den Adana havzası uyarısı! - Güncel haberler
Deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den Adana havzası uyarısı!
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HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük acı yaşadı. Bölgede depremler devam etti. Son olaraksa Adana Saimbeyli, Hacıkodal, Göksun depremlerin merkez üssü haline geldi.

SON DEPREMLERLE İLGİLİ UYARI

İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı son depremlere ilişkin uyarısı...

"SON DEPREMLERİ SORUYORLAR"

"Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu.

"ADANA HAVZASI'NA DOĞRU İLERLEYECEK"

Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası'na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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