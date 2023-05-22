Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika Adana depremi açıklaması! - Son Dakika Deprem Haberleri

Prof. Dr. Görür, Adana depremlerini değerlendirdi!

Adana Saimbeyli'de dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir" uyarısında bulundu

Giriş: 22.05.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika Adana depremi açıklaması! - Son Dakika Deprem Haberleri
Prof. Dr. Görür, Adana depremlerini değerlendirdi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün gece saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli ilçesinde yine dün saat 15.46'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

PROF. DR. GÖRÜR YORUMLADI

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli'de üst üste yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması...

"DEPREM, ADANA HAVZASI'NIN SAÇAKLANDIĞI BÖLGEDE"

Aksaağaç-Saimbeyli yöresinde 4.8 deprem oldu. Daha önce küçük depremler olan Hacıkodal, Karakuyu gibi lokasyonlara yakın. Doğu Anadolu ve Sarız faylarının Adana Havzasına saçaklanarak indiği bölgede.

"DİKKATLİ OLMAK GEREKİR"

Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir."

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara'da vahşet! Katil 14, maktul 13 yaşında!
Ankara'da vahşet! Katil 14, maktul 13 yaşında!
İlk Suudi kadın astronot ISS'ye doğru yola çıktı
İlk Suudi kadın astronot ISS'ye doğru yola çıktı
Yurt dışı oylarında son durum ne?
Yurt dışı oylarında son durum ne?
Kanlı infaz! İki kişinin silahlı saldırısına uğradı
Kanlı infaz! İki kişinin silahlı saldırısına uğradı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.