Prof. Dr. Görür, Adana depremlerini değerlendirdi!

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün gece saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli ilçesinde yine dün saat 15.46'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

PROF. DR. GÖRÜR YORUMLADI Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli'de üst üste yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması...

"DEPREM, ADANA HAVZASI'NIN SAÇAKLANDIĞI BÖLGEDE" Aksaağaç-Saimbeyli yöresinde 4.8 deprem oldu. Daha önce küçük depremler olan Hacıkodal, Karakuyu gibi lokasyonlara yakın. Doğu Anadolu ve Sarız faylarının Adana Havzasına saçaklanarak indiği bölgede.

"DİKKATLİ OLMAK GEREKİR" Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir."

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş