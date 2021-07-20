Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelik oldu.
Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- Mersin
Mersin'de, kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçakla yaralananların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kurban kesimi sırasında yaralanan Ali Babalı, AA muhabirine, son kurbanı kestiği sırada kolundan yaralandığını söyledi.
Babalı, "Hayvanın 3 ayağını çıkarmıştım. Son ayağını bıçakla çekmek isterken dikkatsizliğe geldi. 31 yaşındayım, bu yaşıma kadar ilk defa bir yerimi kestim. Bayramlarda hep haberlerde izlerdik ve gülerdim. Şimdi de benim başıma geldi. Ciddi bir şey yok. Biraz kan aktı. Artık kurban keserken, çok dikkat edeceğim." diye konuştu.
Zeki Akarca da kurban etini yüzdüğü sırada talihsiz olayı yaşadığını anlatarak, "Hayvanı yüzdükten sonra astık. Derisini çıkardık. 3-4 tane kurbanımız vardı. Sonuncusunu parçalarken satır fırladı ve iki ayağıma vurdu. Acemilikten değil satır yerinde durmadı, fırladı." ifadelerini kullandı.
- Osmaniye
Osmaniye'de de kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde 50'den fazla vatandaşın kazara kendini yaralayarak hastanelere geldiğini belirtti.
- Hatay
Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 30 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İbrahim Karaşahin, kurban kestiği sırada bıçağın kayması sonucu elinde kesik oluştuğunu, ilk defa başına böyle bir durum geldiğini belirtti.
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