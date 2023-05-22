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Yazımızın hemen başında da değindiğimiz gibi, yapılacak olan seyahatlerde iki lokasyon arasında kat edilecek mesafe, kullanılacak olan ulaşım aracının türüne göre değişiklik göstermektedir. Peki, İzmir Adana arası otobüsle, uçakla ve arabayla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Adana İzmir Arası Kaç Km?

Efe Bölgesi’nde yer alan İzmir ili ile Akdeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Adana arasındaki mesafe kullanılacak olan ulaşım seçeneğine göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında, hususi araç ile D300/E96 karayolu üzerinden alınacak mesafe 902 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile yapılacak olan seyahatte alınacak olan mesafe 924 kilometre, uçak ile yapılacak olan bir seyahatte gidilecek mesafe ise 733 kilometredir.

Adana İzmir Arası Kaç Saat?

Tıpkı alınacak olan mesafede olduğu gibi, bu iki şehir arasında yapılacak olan bir seyahatte harcanacak zaman da birbirinden farklılık göstermektedir. Adana ile İzmir arasında, özel bir araçla D300/E96 karayolu üzerinden yapılacak bir yolculuk yaklaşık 11 saat, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılacak olan yolculuk yaklaşık 14 saat, uçak ile yapılacak olan bir seyahat ise 1 saat 20 dakika civarı sürmektedir.

İzmir Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir ile Adana arasında yapılacak olan bir yolculuk, özel bir araçla gerçekleştirildiğinde ve en önemlisi tüm karayolları hız sınırlarına uyulduğunda 10 saat 46 dakika sürmektedir.

İzmir Adana Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Adana arasında, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile yapılacak olan yolculuk; seyahat boyunca verilecek molalar da dahil olmak üzere 14 saat 5 dakika sürmektedir. Tıpkı özel araçla yapılan yolculukta olduğu gibi bu süre, tüm karayolları hız sınırlarına uygun olarak hesaplanmıştır.

İzmir Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Adana Havalimanı arasında yapılacak olan bir uçak yolculuğu 733 kilometreden meydana gelmekte ve bu iki şehir arasında yapılması planlanan bir uçuş, 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram