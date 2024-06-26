Adana haberleri: Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu! | Son dakika haberleri

Adana haberleri: Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu! | Son dakika haberleri

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran'da Karslılar Mahallesi'nde bir besicinin, sahibi olduğu koyunlardan birine şiddet uygulamasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili araştırma başlattı.

BESİCİ GÖZALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre besici Abdulcabbar T.'yi (40) gözaltına alan ekipler, şiddet uygulanan koyunu da bularak belediye barınağına teslim etti.

KOYUN BARINAKTA ÖLDÜ Koyun bir süre sonra burada öldü. Veteriner incelemesinde darp izine rastlanmayan koyunun, bakteriyel hastalık nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendirmesinde bulundu. "SÜRÜNÜN GERİSİNDE KALIYORDU" Emniyete götürülen Abdulcabar T'nin ifadesinde, koyunun hasta olması nedeniyle sürekli sürünün arkasında kaldığını, bir anlık sinirle şiddet uyguladığını ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi. İHA'da yer alan habere göre şüpheli, "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi. OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI Vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Abdulcabbar T'nin yürümek istemeyen koyunu zorla götürmeye çalıştığı, bir süre sonra kaldırıp yere attığı ve tekmelediği görülüyor. Kayıtlarda, çevredekilerin bağırarak tepki göstermesi üzerine besicinin, koyunu bulunduğu yerde bırakıp uzaklaşması yer alıyor.