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ADANA FAY HARİTASI: Adana'da deprem riski yüksek bölgeler Naci Görür'den kritik Adana deprem uyarısı

Adana fay hattı haritası yayında! Naci Görür'den kritik Adana deprem uyarısı

Adana fay hattı haritası Kahramanmaraş depremi sonrası tedirginliğin hakim olduğu kent sakinleri tarafından araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den Adana ile ilgili deprem uyarısı geldi. Peki, Anada'da fay hattı geçen ilçe ve semtler ´hangileri? İşte Adana'da deprem riski olan bölgeler...

Giriş: 21.02.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adana fay haritası Kahraanmaraş'ta meydana gelen ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası tedirginliğin hakim olduğu Adana dün de Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ayrıca bu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı geldi. Yapılan uyarıların ardından Adana fay hattı haritası ve Adana'da deprem riski olan bölgeler merak ediliyor. İşte Adana'da fay hattı geçen ilçeler ve deprem riski olan yerler...

  • HATAY'DA ÇİFTE DEPREM 

    Türkiye'yi 6 Şubat'ta vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir acı haber de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. 18'i ağır olmak üzere 294 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi

  • Prof. Dr. Naci Görür'den Adana deprem uyarısı:

    "Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."

     

     

  • TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu'nun çalışmasına göre Anada'daki fay hatları ve riskli bölgeler:

    Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.

     

  • Adana Fayı: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.

     

  • Yumurtalık (Adana) Fayı: Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır. Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km'lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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