Adana fay haritası Kahraanmaraş'ta meydana gelen ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası tedirginliğin hakim olduğu Adana dün de Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ayrıca bu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı geldi. Yapılan uyarıların ardından Adana fay hattı haritası ve Adana'da deprem riski olan bölgeler merak ediliyor. İşte Adana'da fay hattı geçen ilçeler ve deprem riski olan yerler...