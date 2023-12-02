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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Yılport Samsunspor Haberleri

        Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in Adana Demirspor'a konuk olan Samsunspor, rakibini 3-2 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:29 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:29
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        Samsunspor'dan deplasman siftahı!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

        8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kaleci Okan Kocuk, Belhanda ve Niang ile yaşanan karambol sonrası topa hakim oldu.

        17. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ntcham ile karşı karşıya kaldığı kaleci Magomedaliyev arasındaki mücadelede Magomedaliyev, iki hamlede topu kontrol etti.

        24. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Abdurrahim Dursun'un sol taraftan vuruşunda top, Satka'dan döndü. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı üzerine yaptığı incelemede Satka'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Niang'ın penaltısında meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

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        33. dakikada Satka, ceza sahası içinde Emre Akbaba ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

        45+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

        60. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, yerden de seken topu kaleci Okan Kocuk uzanarak direğin dibinden çeldi.

        64. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın yerden ortasında kaleci Magomedaliyev'i geçen topa Moundilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

        70. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Barasi, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı soluna çekerek vuruşunu yaptı. Top, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden filelere gitti: 2-3.

        90+3. dakikadaki kontratakta Nanu, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Son anda kademeye giren Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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