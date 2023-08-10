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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor-Osijek maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Patick Kluivert'ın muhtemel 11'i... - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor-Osijek maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Patick Kluivert'ın muhtemel 11'i...

        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Hırvatistan temsilcisi Osijek'i ağırlayacak. Evinde oynayacağı maçta mutlak galibiyet isteyen mavi-lacivertliler Hırvatistan'a avantajlı bir skorla gitme peşinde. Peki Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:28
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        İşte Patrick Kluivert'ın ilk 11'i!
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        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Hırvat temsilcisi Osijek'i ağırlayacak.

        Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka TV 8,5'te yayınlanacak. Karşılaşmada Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak. İkacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

        Adana Demirspor, 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

        Rövanş maçında turu geçerse play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

        GRAVILLION KART CEZALISI

        Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.

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        BU TURA NASIL GELDİLER?

        Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, ilk kez mücadele ettiği Avrupa'da bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor.

        Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.

        Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Yukatel Adana Demirspor'a rakip olmuştu.

        MUHTEMEL 11'LER

        Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Osijek: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas

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