Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, son sıradaki Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren golü Jevtovic kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Konyaspor, zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, yeşil-beyazlılarda 78. dakikada sahneye çıkan Jevtovic, attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 18'e çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barası (Dk. 69 Aimbetov)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 85 Kramer)
Gol: Dk. 78 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak, Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 29 Boranijasevic, Dk. 90+1 Aleksic, Dk. 90+3 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)