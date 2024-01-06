Adana Demirspor'da Svensson ile yollar ayrıldı!

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Adana Demirspor'da daha önce Kevin Rodrigues ve Younes Belhanda ile de yollar ayrılmıştı.