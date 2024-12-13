Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlübiyeti bulunan siyah beyazlılar, Adana Demirspor maçını kazanarak Avrupa Ligi'nde aldığı Bodo/Glimt yenilgisini unutturmak istiyor. Öte yandan ligde galibiyeti olmayan sonuncu Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında sürpriz yaparak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Adana Demirspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan siyah beyazlılar, öne geçtiği maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Mağlübiyetin ardından kara kartal gözlerini lige çevirdi. Lig'de zirve yarışından 13 puan uzak kalan Beşiktaş'ın, Adana Demirspor karşısında hedefi mutlak galibiyet. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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ADANA DEMİRSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor- Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü 19.00'da oynanacak.
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ADANA DEMİRSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile
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BEŞİKTAŞ'TA STOPER SORUNU!
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlıklar nedeniyle stoperde sorun yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Gabriel Paulista'nın yanı sıra sakatlıktan dönemeyen Felix Uduokhai'nin de Adana Demirspor maçında oynaması beklenmiyor.
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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.
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