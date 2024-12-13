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        Haberler Bilgi Spor Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Haberleri

        Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlübiyeti bulunan siyah beyazlılar, Adana Demirspor maçını kazanarak Avrupa Ligi'nde aldığı Bodo/Glimt yenilgisini unutturmak istiyor. Öte yandan ligde galibiyeti olmayan sonuncu Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında sürpriz yaparak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:48
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        • 1

          Adana Demirspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan siyah beyazlılar, öne geçtiği maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Mağlübiyetin ardından kara kartal gözlerini lige çevirdi. Lig'de zirve yarışından 13 puan uzak kalan Beşiktaş'ın, Adana Demirspor karşısında hedefi mutlak galibiyet. Peki, Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          ADANA DEMİRSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Adana Demirspor- Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü 19.00'da oynanacak.

        • 3

          ADANA DEMİRSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA STOPER SORUNU!

          Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında sakatlıklar nedeniyle stoperde sorun yaşanıyor.

          Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Gabriel Paulista'nın yanı sıra sakatlıktan dönemeyen Felix Uduokhai'nin de Adana Demirspor maçında oynaması beklenmiyor.

        • 6

          ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

          Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

          Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.

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