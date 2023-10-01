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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Adana Demirspor: 4 - Alanyaspor: 0 MAÇ SONUCU - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Adana Demirspor: 4 - Alanyaspor: 0 MAÇ SONUCU

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Balotelli 2 gol atarken, Yusuf Sarı 3 asist yaparak geceye damga vurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2023 - 20:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:10
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        Balotelli coştu, Demir yine kazandı
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

        Adana ekibi 30 ve 47. dakikalarda Mario Balotelli, 71. dakikada Younes Belhanda ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        Yusuf Sarı 3 asist yaparak geceye damga vurdu.

        Bu sezon 4. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 14'e çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

        Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 11 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor, son oynadıkları ve 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.

        Bu sezonki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den alan 7 puandaki Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeyi planlıyor.

        MAÇIN DAKİKALARI

        12. dakikada Nani’nin sol kanatta ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

        14. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinde ortasında arka direkte yükselen Cordova’nın kafasında top üstten dışarı çıktı.

        27. dakikada ceza yayı civarından Yusuf Sarı’nın sol ayağıyla sert şutunda önce savunmada Richard’a çarpan topu kaleci Yusuf Karagöz tokatlayarak kornere attı.

        31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisinden yükselen Balotelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

        37. dakikada sağ kanattan Janvier’in ortasında ceza sahası içinde Novais’in gelişini vuruşunda top dışarı çıktı.

        ​​​​​​​Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        47. dakikada Adana Demirspor farkı 2’ye çıkardı. Yusuf Sarı’nın sağ kanatta ceza sahası içinde yerden ortasında kale sahası civarında Balotelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

        71. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Yusuf Sarı’nın sağ kanatta ceza sahası dışından ortasında kale sahası yakınlarında Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

        81. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan yerden ortasında Yusuf Sarı’nın kalenin önünde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

        ​​​​​​​87. dakikada Adana Demirspor farkı 4’e çıkardı. Niang ile savunmanın ceza sahası içinde mücadelesinde ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan‘ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 4-0 kazandı.

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 61 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 72 Tayfun Aydoğan), Nani (Dk. 72 Zeneli), Balotelli (Dk. 61 Niang)

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 81 Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 62 Eduardo), Novais (DK. 70 Aanderson), Oğuz Aydın (Dk. 62 Hadergjonaj), Cordova (Dk. 81 Sisto)

        Goller: Dk. 31 ve 47 Balotelli, Dk. 71 Belhanda, Dk. 87 Tayfun Aydoğan (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto, Dk. 48 Novais, Dk. 76 Eduardo, (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir, Dk. 90+1 Niang (Yukatel Adana Demirspor)

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