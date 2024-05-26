Adana Demirspor: 2 - Başakşehir: 6 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti. Krzysztof Piatek (3), Berkay Özcan, Davidson ve Joao Figueiredo'nun golleriyle galip gelen Başakşehir, sezonu 61 puanla 4. sırada tamamladı. Adana Demirspor ise ligi 44 puanla 12. sırada bitirdi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Başakşehir 6-2'lik skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5, 13 ve 68. (pen) dakikalarda Krzysztof Piatek, 40'da Berkay Özcan, 44'te Davidson ve 90+1'de Joao Figueiredo attı. Adana Demirspor'un gollerini ise 37'de penaltıdan Tayfun Aydoğan ve 88. dakikada Stevien Mendoza kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir sezonu 61 puanla 4. sırada bitirirken, Adana Demirspor ise 44 puanla 12. sırada tamamladı.