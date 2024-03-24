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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'daki sahte avukat ikamet ettiği eve yapılan operasyonla yakalandı

        Adana'daki sahte avukat ikamet ettiği eve yapılan operasyonla yakalandı

        Sahte doktor vakalarının ardından bu kez de Adana'da sahte avukat olayı yaşandı. Adana Adliye Sarayı içerisinde kendisini avukat olarak tanıtıp kişileri dolandırmaya çalışan B.S yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evindeki ruhsatsız silah ve adli evraklarla yakalanan B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.03.2024 - 01:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:00
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        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
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        Adana'da kendisini avukat olarak tanıtan B.S. isimli bir kadın yaşadığı eve yapılan operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

        SOSYAL MEDYADAN İZİ SÜRÜLDÜ

        Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Adana Adliye Sarayı içerisinde kendisini avukat olarak tanıtıp kişileri dolandırmaya çalışan B.S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokalinde ve mahkemeler önünde bulunan ve bu görüntülerini yayınladığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.

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        RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Adana Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli B.S. ikametinde yapılan aramalarda sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Sahte avukat "Nitelikli Dolandırıcılık-Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi", "Özel İşaret ve Kıyafetlerin Usulsüz Kullanılması" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi

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        #adana
        #sahte avukat
        #Son dakika haberler
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