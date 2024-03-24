Adana'daki sahte avukat ikamet ettiği eve yapılan operasyonla yakalandı

Adana'daki sahte avukat ikamet ettiği eve yapılan operasyonla yakalandı

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Adana'da kendisini avukat olarak tanıtan B.S. isimli bir kadın yaşadığı eve yapılan operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN İZİ SÜRÜLDÜ Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Adana Adliye Sarayı içerisinde kendisini avukat olarak tanıtıp kişileri dolandırmaya çalışan B.S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokalinde ve mahkemeler önünde bulunan ve bu görüntülerini yayınladığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.

REKLAM RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ Adana Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli B.S. ikametinde yapılan aramalarda sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Sahte avukat "Nitelikli Dolandırıcılık-Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi", "Özel İşaret ve Kıyafetlerin Usulsüz Kullanılması" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi