Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Tepebağ Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden 69 yaşındaki Yasin Kolcu'nun yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekibi, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından eve girdiğinde Kolcu'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Kolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kolcu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekibi, evde incelemede bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.