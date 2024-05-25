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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sulama kanalına düşen genç, akıntıya kapıldı

        Adana'da sulama kanalına düşen genç, akıntıya kapıldı

        Adana'da elini yıkamak için eğildiği sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan 17 yaşındaki Burak Alper Bingül, kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:41 Güncelleme: 25.05.2024 - 02:14
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        Sulama kanalında akıntıya kapıldı
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        Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğilen Burak Alper Bingül, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

        DHA'nın haberine göre; gencin akıntıya kapılıp, sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kanalda arama yapan dalgıç polisler, genci bulamadı.

        Bir süre daha kanalda aramayı sürdüren dalgıç polisler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Günün ilk ışıklarıyla aramaya yeniden başlanacağı öğrenildi.

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