Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavga ölümle bitti. 28 yaşındaki Osman Asma vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:14 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta kavga ölümle bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Osman Asma (28) hayatını kaybederken, İzzet E. ise yaralandı. Asma'nın yaralı halde kaçmak isterken yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Asma ile İzzet E. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirlerine tabancayla ateş açtı. Çatışmada Asma ve İzzet E., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        REKLAM

        Asma'nın kaçarken yaralı halde yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Asma, yakınları tarafından taksiyle götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralı halde bölgeden kaçmaya çalışan İzzet E. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı cinayet şüphelisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Habertürk Anasayfa