Adana'da "şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" ilanı şaşkınlık yarattı
Adana'da bir erkeğin fotoğrafı ile aydınlatma, trafik direği ve çöp kutularına asılan "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan görenleri şaşkına çevirdi. Yoldan geçerken ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, "Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana'nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar." derken, Hira Naz isimli genç kız ise "Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim" ifadelerini kullandı.
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Adana'da aydınlatma, trafik direği ve çöp kutularına asılan bir ilan görenleri şaşkına çevirdi.
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok noktaya üzerinde bir erkek fotoğrafı ile "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan asıldı.
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İlanda ayrıca bir otomobil plakası ile "Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor", "Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun", "Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz" yazıları da dikkat çekti.
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İlanı görenler büyük şaşkınlık yaşarken kimisi söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
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"ADANA'NIN İNSANI DEĞİŞİK, HER ŞEYİ YAPARLAR"
Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, "Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana’nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım" diye konuştu.
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"GÖRDÜĞÜM YERDE SURATINA TÜKÜRECEĞİM"
Hira Naz isimli genç kız ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, "Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim" ifadelerini kullandı.
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