Pompalı tüfekle kavgaya giderken polise yakalandı

İHA

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi elindeki pompalı tüfekle silahlı kavgaya gidiyordu. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri şüpheliyi gördü. İHA'nın haberine göre; duruma müdahale eden polisler, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayda ruhsatsız pompalı tüfeğe de el konuldu.