Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis memuru olay yerinde iki aracın kendisine çarpması sonucu şehit oldu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde, ekipteki trafik polisi Musa Keskin'e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki otomobil, daha sonra yola savrulması sonucu M.O. yönetimindeki otomobil çarptı.

AA'nın haberine göre ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.