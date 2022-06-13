Adana'da 'pes' dedirten olay! Çiftçi şoke oldu

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçinin tarlasından yaklaşık 10 ton sarımsak çalındı. Olayı araştıran çiftçi şok üstüne şok yaşadı.

Olay, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde gerçekleşti. 15 dönümlük arazisine sarımsak eken Osman Kürşat Ülger, ailesi ile birlikte bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerinin ilginç bir yöntem ile çalındığını iddia etti.

Tarladaki sarımsağı hasat eden aile güneşte kurumaya bıraktıkları 10 ton sarımsağı 3 gün sonra almaya gittiklerinde tarlada göremeyince şoke oldu. Yaklaşık 200 bin TL zarara uğradığını belirten çiftçi Ülger, jandarmaya giderek şikâyetçi oldu.

'BİRKAÇ GÜN GÜNEŞİN ALTINDA KALMASI GEREKİYORDU'

Üretici Osman Kürşat Ülger, bu kadarına 'pes' dedirten olayı şöyle anlattı:

"Haziranın başında hasat yaptık. Sarımsağı hasat ettikten sonra birkaç gün güneşin altında kalması gerekiyordu. Biz de sarımsağı hasat ettikten sonra güneşin altında kalsın diye buraya yığınlar şeklinde bıraktık. Birkaç gün geçtikten sonra gelip sarımsağımızı toplamaya, malımızı almaya geldiğimizde maalesef yerinde göremedik.

Olayı jandarmaya bildirdik. Ardından köyden birkaç kişiye sorduk. Bir traktörle bir adamın gelip tarla sahibi iflas etmiş, onun için başaklama yapabileceklerini söylemiş. Ancak kim olduğunu ismini falan söylemediler. Traktörle gidip adam muhtara bile söylemiş. Muhtarda burada insanlara söylemiş. İki yüz binin üzerinde gelir beklentimiz vardı. Bizim kendi tahminimiz dokuz buçuk, on ton civarında ürün vardı.

ÇOK ŞAŞIRDIM, PROFESYONELLİK ÜSTÜ BİR ŞEY

Çok şaşırdım bu hırsızlık olayına. Yani profesyonellik üstü bir şey. Basit bir şekilde düşünülmemiş. Halkı da bir şekilde bunun içerisine sokmaya çalışmış. Hırsız önce geliyor. Malın çoğunluğunu kaldırıyor. Sonra da gidiyor muhtara diyor ki, 'Oranın sahibi bitti battı. Başaklama yapabilirsiniz' ve bir şekilde buranın halkını da zan altında bırakıyor.

Ben bunun için kendi evlatlarımdan yeri geldi vazgeçtim gece uğraştım gündüz uğraştım. Emeğe ve çocuklarımın geleceğine saygı. İnsanlar bu tip şeyler lütfen yapmasınlar."

Osman Kürşat Ülger'in şikâyeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını için çalışmalarını sürdürüyor.