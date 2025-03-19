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        Haberler Gündem Güncel Adana'da özel halk otobüsü yandı | Son dakika haberleri

        Adana'da özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:49
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        Adana'da özel halk otobüsü yandı
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        Adana'da merkez Sarıçam ilçesinde, özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Dumanı fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

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        #özel halk otobüsü
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