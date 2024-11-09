Adana'da orman yangını kontrol altında
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 09.11.2024 - 21:06 Güncelleme: 09.11.2024 - 23:12
Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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