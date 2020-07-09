Adana'da bir kapkaççı, takip ettiği kadının elindeki telefonu zorla alıp kaçtı. Olaydan sonra yakalanan kapkaççı tutuklanırken, kapkaç anı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.’yü (26) bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu almaya çalıştı.
KAPKAÇA DİRENDİ
Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Kadın daha fazla direnemeyince şahıs, telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.’nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.’nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olaydan kısa bir süre sonra iki genç, şüpheliyi yakalayıp elinden telefonu aldı. Şüpheli onlardan da kurtularak kaçıp, izini kaybettirdi. İki genç, cep telefonunu Seda Ö.’ye verdi.
BENZER SUÇLARDAN KAYDI VAR
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğu belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen polisler, yaptığı baskında Şehmuz S.’yi gözaltına aldı.
"PARAYA İHTİYACIM VARDI ÇOK PİŞMANIM"
Emniyete götürülen Şehmuz S.’nin sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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