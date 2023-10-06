"DİRİ FAYLAR DEPREM ÜRETEBİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

Celasun, "Bu çalışmalar çok ciddi jeofizik araştırmaların sonucunda oluyor ve çok maliyetli. Bunlara ücretsiz olarak herkesin erişim sağlaması, hem depreme dayanıklılık bilinçliliği açısından, hem biz mühendislerin bu konularla alakalı çalışma yapması açısından çok olumlu birşey.